Норвегия — Израиль: прогноз Константина Генича на встречу квалификации ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Израиль.

Ставка: победа Норвегии с форой (-2) за 1.95.

«В группе I единоличный лидер — сборная Норвегии: 5 матчей — 5 побед, еще и 24 мяча забили. Просто сумасшедший показатель у сборной Норвегии с потрясающими Холандом, Сёрлотом, Эдегором, Нусой и другими классными исполнителями. Так вот норвежцы дома будут принимать сборную Израиля. В первой встрече на нейтральном поле норвежцы 4 отгрузили Израилю, выиграв 4:2. Ну, в общем про Норвегию тут лишних слов говорить не надо. Бесперебойно пока идут еще хорваты — 4 победы, 5 побед у сборной Англии. И вот норвежцы: 5 матчей — 5 побед. Отличный показатель, отличный результат на данный момент у норвежской сборной.

Я думаю, что норвежцы перед решающей ноябрьской игрой против сборной Италии, конечно же, должны 6 очков брать в ближайших двух матчах, против Израиля и Эстонии. А дальше уже надо готовиться к итальянцам, к очной встрече на Апеннинах, уже в ноябре месяце.

Норвегия хороша. Холанд — машина. Если не Холанд, так есть Сёрлот. Если не Сёрлот, так Эдегор. Ну, в общем, тут все ясно. Да, Израиль может покусаться, как это было с итальянцами на нейтральном поле, но здесь, я думаю, у него шансов нет. «Норвегия выиграет с форой (-2)» за 1,95 и «Норвегия забьёт в обоих таймах» за 1,7 — мои прогнозы на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».