Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на матч отборочного турнира ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: победа Грузии с форой (+2.5) за 1.80.

«В группе Е явный фаворит, сборная Испании, свой статус пока подтверждает: два матча — девять забитых мячей, шесть отгрузили Турции и три — Болгарии на выезде. В общем, испанцы хороши сейчас. В октябрьскую паузу Испания принимает на стадионе «Эльче» «Мануэль Мартинес Валеро» сборную Грузии. Как мы помним, совсем недавно эти команды играли на чемпионате Европы. Там испанцы одержали уверенную победу, но грузины очень понравились, 4:1 тогда сборная Испании выиграла. До этого в квалификации в 2023 году Испания выиграла 3:1. Также были и крупные победы: 7:1 — на выезде и 4:0 — в отборе к ЧМ-2022.

Испания, конечно же, фаворит. Но Грузия умудрилась одержать важную победу над Болгарией дома (3:0). Однако сейчас у грузин не будет Хвичи Кварацхелии. Насколько понимаю, он травмирован. Может быть, на поле и появится… Есть Жорж Микаутадзе, есть и другие хорошие, качественные ребята у сборной Грузии. Думаю, разгрома, разрыва сборной Грузии быть не должно. Грузия — команда смелая, агрессивная. Если не будет Хвичи, может быть, чуть больше внимания обороне и сдерживанию грузины уделят. Если ещё и станет сопутствовать удача, крупно Грузия, мне кажется, в этот раз уступить не должна.

Мой прогноз — Грузия с форой (+2.5) за 1.8, то есть не будет поражения с разницей в три мяча и больше», — приводит слова Генича «РБ Спорт».