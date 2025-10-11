Скидки
Португалия — Ирландия: прогноз Константина Генича на матч в Лиссабоне

Португалия — Ирландия: прогноз Константина Генича на матч в Лиссабоне
Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — Ирландия.

Ставка: победа Португалии всухую за 1.75.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Ирландия
«На стадионе «Жозе Алваладе» в группе F сборная Португалии будет принимать пока последнюю команду группы, сборную Ирландии. Ирландцы сыграли вничью с венграми и уступили неожиданно сборной Армении (1:2) на выезде. У ирландцев футбол простой, рабоче-крестьянский, бьём вперёд, ждём, пока придёт игра, Там стандарты, головой как-то можно попробовать соперника наказать, но в обороне у Ирландии большие проблемы.

А Португалии всё это как раз и надо. Криштиану Роналду — бесперебойная машина по забиванию мячей. Есть потрясающие остальные исполнители. Даже перечислять их бессмысленно. На «Жозе Алваладе» дома в Лиссабоне Португалия, думаю, шансов Ирландии не оставит. И, мне кажется, важно для команды Роберта Мартинеса научиться играть «на ноль». С Арменией не пропустили. Вот с венграми два мяча достаточно легко пропустили. Здесь, думаю, Португалия выиграет, скорее всего, не пропустит. По крайней мере, последний раз, когда эти команды друг с другом встречались, пусть это была товарищеская игра в 2024 году, португальцы выиграли уверенно, со счётом 3:0.

Здесь нечто подобное мы увидим. Поэтому мой прогноз — победа португальцев всухую за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

