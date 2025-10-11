Испания — Грузия: прогноз Михаила Моссаковского на матч в Эльче 11 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.55.

«Сборная Испании со сборной Грузии в отборе на чемпионат мира. Если посмотреть, как складываются матчи для испанцев на этом турнире, становится очевидно — у соперников пока нет никаких шансов. Шесть мячей в ворота сборной Турции, три — в ворота Болгарии. Испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте выглядят уверенно, доминируют в каждом матче и буквально давят соперников с первых минут.

Нет никаких оснований полагать, что к грузинской команде испанцы отнесутся более благосклонно. Всё указывает на очередной разгром. Букмекеры с этим согласны: победа Испании оценивается всего в 1.14, ставка на индивидуальный тотал больше 1.5 — 1.18, а даже ставка на ИТБ (2.5) идёт примерно за 1.60. То есть уверенность в очередном фейерверке голов очевидна.

Интересно, что Испания не просто забивает — она создаёт огромное количество моментов. В матчах с Грузией и Болгарией команда наносила в среднем по 12 ударов в створ. И даже с более серьёзными соперниками этот показатель остаётся стабильно высоким. Пока расширенная статистика по ударам ещё недоступна, но именно там позже могут появиться любопытные варианты ставок.

Однако есть другая закономерность, на которую стоит обратить внимание. Испанцы стабильно начинают матчи мощно — активно прессингуют, разгоняют темп и часто забивают уже в первые минуты. Так было и с Турцией, и с Болгарией, и даже на чемпионате Европы», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».