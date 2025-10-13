Названы шансы сборной Германии продлить победную серию

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Северная Ирландия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Уиндзор Парк» в городе Белфаст (Северная Ирландия). Начало — в 21:45 мск.

Немцы идут на серии из двух побед в отборочном турнире.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.36 (74%).

Шансы сборной Северной Ирландии оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.80 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.