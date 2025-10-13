Скидки
Северная Ирландия — Германия: определён самый вероятный счёт

Северная Ирландия — Германия: определён самый вероятный счёт
Комментарии

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Северная Ирландия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Уиндзор Парк» в городе Белфаст (Северная Ирландия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.36 (74%).

Шансы сборной Северной Ирландии оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.80 (16%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немцев за 7.00. Победа Германии 1:0 идёт за 7.80, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.50.

