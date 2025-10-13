Северная Ирландия — Германия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Северная Ирландия — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.80.

Юлиану Нагельсману всё нравится, и, может быть, мы придираемся, потому что ожидаем большего от немецкой «машины». Она возглавляет группу с шестью очками, однако ровно столько же у Северной Ирландии и Словакии. Первых получилось обыграть 3:1, а вот вторым Германия уступила 0:2.

В отборе на чемпионат мира подопечные Майкла О'Нила проведут второй матч при своих трибунах. В прошлой встрече обыграли обидчика немцев — Словакию (2:0). Также они побеждали в матче с Люксембургом (3:1). Несмотря на выездной статус встречи, нанесли лишь на два удара в створ меньше, чем команда Нагельсмана. Всё это параллели для сравнения.

Вспомним поражение подопечных Майкла О'Нила от Германии. Во втором тайме при счёте 1:1 потеряли концентрацию, подвела дисциплина, и это привёло к ещё двум пропущенным. В той встрече гол за Северную Ирландию забил 22-летний Айзек Прайс. Но главная звезда сборной, конечно же, Конор Брэдли из «Ливерпуля». В том числе благодаря его продуктивной работе удаётся так грамотно отрабатывать в обороне.

Сборная Северной Ирландии молодая, но мотивированная и талантливая. Одолеть Германию — мечта, которой пока не суждено сбыться. А вот забить хотя бы гол — почему бы и нет. Не считаем немцев такими уж явными фаворитами предстоящей встречи и даже не исключаем ничьей, однако обмена голами не избежать. На это и будет сделан наш прогноз.