Уэльс — Бельгия: букмекеры оценили шансы команд

13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Уэльс и Бельгия. Встреча состоится на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф (Уэльс). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.75. Шансы сборной Уэльса оценили в 4.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей за 7.50.

