Уэльс — Бельгия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Уэльс — Бельгия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

Уэльс занимает третье место с 10 очками в группе, а Бельгия — второе, набрав 11 очков. На первой строчке — Северная Македония с 12 очками, но она сыграла на один матч больше. Поэтому предстоящая встреча имеет огромное значение для обеих сборных. Валлийцы показывают футбол с характером, однако им не хватает класса.

Бельгия не проиграла ни одного матча отбора на ЧМ-2026. Кроме Уэльса, одолела Лихтенштейн и Казахстан с одинаковым счётом 6:0, а также были ничьи с Северной Македонией (1:1 и 0:0). Главного конкурента в борьбе за первое место убрать не получилось даже за две попытки. Оказалось, атака Руди Гарсии не так страшна, какой кажется по именам.

25 ударов по воротам, всего лишь пять из них пришлись в створ — и ни одного забитого мяча в минувшей встрече с македонцами. Леандро Троссард, Жереми Доку, Кевин Де Брёйне и Луа Опенда — это всё ключевые игроки атаки топовых клубов, однако они ничем не смогли удивить. Аксель Витсель лишь вызвал ажиотаж своим возвращением, но на поле не вышел.

Интересно вот что. Когда Бельгия впервые в этом отборе на ЧМ сыграла вничью с Северной Македонией, следом победила Уэльс. Те самые 4:3. Всё может повториться. Её защита прохлаждалась в минувшей встрече и могла потерять концентрацию. Будем откровенны, у Крэйга Беллами нет такой обороны, как у македонцев. Ставим на обмен голами через тотал больше 2.5 мяча. В шести последних очных матчах отличались обе сборные.

