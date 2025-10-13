Исландия — Франция: прогноз на матч 13 октября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Исландия — Франция.

Ставка: обе забьют за 2.02.

Сборная Франции победой может гарантировать себе минимум второе место в группе. Но будет ли это так просто? Особенно если учитывать, что в прошлой очной встрече с Исландией получилось одержать волевую победу со счётом 2:1 только благодаря мастерству Килиана Мбаппе (гол+пас). А теперь его в составе не будет.

Исландия будет настроена очень серьёзно, ведь после поражения во встрече с Украиной (3:5) шансы побороться за второе место заметно снизились. Опытный нападающий Альберт Тор Гудмундссон из «Фиорентины» забил три гола во встречах отбора на ЧМ-2026. Молодой Исак-Бергманн Йоуханнессон из «Кёльна» стал автором двух мячей. Странным выглядит только провальный матч с украинцами голкипера Элиаса Рабна Олафссона. Такой откровенно слабой игры от него давно не видели болельщики. Это должно подстегнуть его и мотивировать.

Предлагаем поставить на обмен голами. Считаем, что у Франции возникнут серьёзные трудности без Мбаппе, но кому-то из звёзд придётся взять на себя роль лидера в атаке и тащить. Исландия очень хорошо забивает и проявляет характер, а мотивации у её футболистов не занимать.