Стали известны шансы сборной Франции победить Исландию без Мбаппе

Стали известны шансы сборной Франции победить Исландию без Мбаппе
13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Исландия и Франция. Встреча состоится на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия). Начало — в 21:45 мск. Главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.24 (80%).

Шансы сборной Исландии оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 6.60 (14%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французов за 7.00.

