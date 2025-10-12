Скидки
«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Сибирь».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.02.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Домашняя серия «Нефтехимика» совсем не задалась – в четырёх матчах команда Игоря Гришина не набрала ни одного очка, проиграв «Ладе» (1:4), «Автомобилисту» (2:5) и дважды «Амуру» (1:2, 1:4). И это вдвойне удивительно на фоне яркого старта нижнекамцев. Но запаса прочности у команды нет, так что без спадов обойтись невозможно. Не спасает даже уверенная игра вратаря Долганова.

«Сибирь» после назначения на пост главного тренера Вячеслава Буцаева обыграла по буллитам «Барыс» (1:0 Б), но в Тольятти уступила местной «Ладе» (2:4). Из позитивных моментов можно отметить первую шайбу в нынешнем сезоне 39-летнего Сергея Широкова — до этого ветерану новосибирцев отличиться не удавалось. Однако проблем в атаке хватает: Владимир Бутузов за 12 игр не набрал ни одного очка, а Валентин Пьянов — за 10. Неудивительно, что менеджеры новосибирского клуба активно изучают рынок на предмет усиления нападения — ждать новых подписаний стоит уже в ближайшее время.

Чёрная полоса «Нефтехимика» не должна затягиваться — команда играет ярко, создаёт моменты и рано или поздно начнёт реализовывать своё преимущество. И, похоже, произойдёт это уже в ближайшем матче против «Сибири», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

