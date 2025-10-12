«Барыс» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 12 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.25.

«Барыс» под руководством Михаила Кравца проводит очень непростой старт сезона. Команда уже пережила одну серию поражений из четырёх матчей, а сейчас снова находится на грани пятого подряд неудачного результата. После сентябрьского спада астанчанам вроде бы удалось вдохнуть немного надежды — победы над «Сибирью» (6:4) и «Адмиралом» (3:0) выглядели обнадёживающе, но стабильности добиться не удалось. В последующих встречах «Барыс» снова начал буксовать, а реализация моментов и дисциплина оставляют желать лучшего. Ставка на собственных воспитанников, конечно, правильна стратегически, но сейчас клубу банально не хватает глубины состава, чтобы конкурировать с топами КХЛ.

«Торпедо» также пока переживает период турбулентности. Команда Алексея Исакова выдала яркий старт и стала последней в КХЛ, кто потерпел поражение, — шесть побед подряд, но затем началась череда неудач. Нижегородцы уже проиграли семь матчей, включая четыре подряд, и постепенно скатываются вниз по таблице. При этом потенциал у команды очевиден: добротный состав, быстрая атака, крепкая вратарская бригада — Денис Костин и Иван Кульбаков. Возможно, игрокам нужно немного времени, чтобы перестроиться под новые идеи тренера и вернуть уверенность.

Чего я жду от матча? Думаю, нас ждёт яркая встреча. У «Торпедо» ещё свежи воспоминания о прошлогоднем разгроме — тогда в Астане они победили «Барыс» со счётом 10:1, и этот провал болельщики помнят до сих пор. Но жить прошлым нельзя. И у тех и у других есть свои проблемы, поэтому победа для любой из сторон станет настоящим глотком свежего воздуха», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».