ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.68.

«Ак Барс» пытается выбраться из пике и сделал точечное, но важное изменение в тренерском штабе: ушёл Тертышный, а пришёл Шафранов — один из лучших специалистов по большинству в КХЛ. У казанцев есть глубина и исполнители, но не хватало детали, которая могла бы укрепить весь механизм. Возможно, Шафранов и есть та самая недостающая часть. Яшкин — пятый по силовым приёмам в лиге, однако в топ-5 по голам или передачам из «Ак Барса» никого нет. Это серьёзная проблема для команды с таким подбором игроков. Пока казанцы больше пропускают (39), чем забивают (35), хотя и удерживают пятое место на Востоке.

ЦСКА замыкает восьмёрку Запада (38:38 по голам). У армейцев пока не получается найти свою игру — они чередуют победы и поражения. После уверенного старта против «Динамо» (3:0 к 25-й минуте) команда Никитина сбавила темп, пропустила три безответные шайбы и уступила по буллитам 3:4. Проблемы очевидны: нестабильная вратарская бригада и не самая быстрая оборона. Никитину приходится восстанавливать структуру после провального прошлого сезона, и клубу нужно время, чтобы вернуть стабильность.

Раньше эта пара ассоциировалась с контролем и мастерством, но сейчас оба коллектива нестабильны. «Ак Барс» идёт на серии из трёх побед, но соперники были уровня аутсайдеров. ЦСКА же провалился в дерби, но дома способен прибавить. Учитывая характер игры и прагматичный стиль тренеров, встреча вряд ли получится результативной. Всё сведётся к терпению и внимательности», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».