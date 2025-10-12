ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.85.

«ЦСКА упустил победу в матче с московским «Динамо», ведя 3:0. После ошибки вратаря Спенсера Мартина бело-голубые сравняли счёт и в итоге выиграли в серии буллитов. Пока армейцы далеки от своего оптимального состояния, а главный тренер Игорь Никитин открыто заявил, что о Кубке Гагарина пока не может быть и речи: «Мы про Кубок вообще ничего не говорим. Чтобы говорить о нём, нужно его выиграть для начала».

«Ак Барс» выиграл три домашних матча подряд, но при этом в клубе пошли на перестановки в тренерском штабе — Алексея Тертышного, отвечавшего за игру нападающих и большинство, сменил Константин Шафранов. Последние годы он работал в СКА и известен умением наладить реализацию численного преимущества — компонент, который у казанцев давно хромает. Поэтому назначение выглядит вполне логично.

Интересно, что ЦСКА уступил дома «Ак Барсу» в пяти последних матчах в регулярке, и эта серия вполне может продлиться. Казанцы постепенно находят свою игру, пусть и на фоне не самых сильных соперников. В последней встрече с «Барысом» свои первые голы в сезоне забил Артём Галимов — это должно придать уверенности и ему, и всей атаке. Если Галимов, Яшкин и Барабанов проведут матч на своём уровне, ЦСКА будет непросто», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».