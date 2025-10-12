«Металлург» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Магнитогорске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.35.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Магнитогорцы после удивительного поражения от «Ак Барса» в матче, где «Металлург» вёл 3:0 после двух периодов, снова набрали ход. Команда Андрея Разина включила свой привычный конвейер побед — пять успехов подряд и стабильная игра, пусть и не без эмоциональных всплесков. Главный тренер успел поссориться с Исаковым и помириться, а «Металлург» тем временем продолжает штамповать победы. К тому же теперь в составе полноценно действует Евгений Кузнецов, которому важно доказать всем скептикам, что он способен быть лидером и в КХЛ.

«Авангард» же немного сбавил обороты, уступив дважды подряд «Автомобилисту». В последней встрече команда Ги Буше так и не смогла распечатать ворота соперника, что стало тревожным сигналом. В Омске теперь ожидают реакции — игра с «Металлургом» станет проверкой характера и шансов на возвращение в тонус.

Для Владимира Ткачёва этот матч особенный: летом он покинул «Авангард» и теперь наверняка захочет доказать, что клуб ошибся, отказавшись от его услуг. Но сделать это будет непросто — «Металлург» дома играет мощно, уверенно контролирует шайбу и использует малейшие ошибки соперника.

Команда Разина выглядит фаворитом встречи. «Авангард» получит встряску перед важным матчем с «Трактором», а магнитогорцы продолжат свою победную серию», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».