Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Дания — Греция: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026

Дания — Греция: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Дания — Греция.

Ставка: победа Дании за 1.72.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дания наряду с Испанией больше всех забивает в отборе. При этом подопечные Римера очень надёжны и в обороне — 0 пропущенных. Не смогли ничего позволить даже своему главному конкуренту в группе — Шотландии. Греция же практически лишилась шансов на прямой выход, пропускала по три как от шотландцев, так и от датчан в прошлом очном матче. Скандинавы должны забирать своё, все предпосылки к этому есть. Выберу рядовую победу Дании за коэффициент 1.72», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Дания — Греция. Важный шаг Хойлунда и Эриксена к ЧМ-2026
Дания — Греция. Важный шаг Хойлунда и Эриксена к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android