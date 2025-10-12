Дания — Греция: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026
Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Дания — Греция.
Ставка: победа Дании за 1.72.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Греция
«Дания наряду с Испанией больше всех забивает в отборе. При этом подопечные Римера очень надёжны и в обороне — 0 пропущенных. Не смогли ничего позволить даже своему главному конкуренту в группе — Шотландии. Греция же практически лишилась шансов на прямой выход, пропускала по три как от шотландцев, так и от датчан в прошлом очном матче. Скандинавы должны забирать своё, все предпосылки к этому есть. Выберу рядовую победу Дании за коэффициент 1.72», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».
