Шотландия — Беларусь: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Шотландия — Беларусь.

Ставка: победа Шотландии и её тотал больше 2.5 за 1.93.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Не начался
Беларусь
«Шотландцы в Лиге наций играли в элитном дивизионе и финишировали лишь на третьей строчке, хотя отстали от занявшей второе место Хорватии всего на одно очко. Пришлось играть в стыках, где по сумме двух встреч команда уступила Греции и опустилась в дивизион B. После этого стартовал отбор на чемпионат мира: сначала шотландская сборная сыграла вничью с датчанами (0:0), а затем одержала две победы подряд и догнала лидера группы.

Сборная Беларуси в Лиге наций заняла третье место в дивизионе C — уступила всего один раз, но и побед у неё было столько же. После серии товарищеских матчей начался отбор к чемпионату мира, где дела идут куда хуже. В сентябре белорусы дважды проиграли: сначала в гостях Греции, а затем на нейтральном поле — как раз Шотландии. Несколько дней назад, вновь за пределами страны, команда получила шесть безответных мячей от датчан.

В этой группе Шотландия и Дания ведут борьбу за первое место и прямую путёвку на чемпионат мира, Греция ещё надеется на чудо, а Беларусь — типичный аутсайдер, играющий роль статиста. С учётом атакующего настроя шотландцев и их уверенности дома стоит ожидать уверенной победы хозяев с обилием голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Шотландия — Беларусь. Последние дни Карлоса Алоса у руля сборной?
Шотландия — Беларусь. Последние дни Карлоса Алоса у руля сборной?
