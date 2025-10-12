Нидерланды — Финляндия: прогноз Семёна Зигаева на матч отборочного турнира ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Нидерланды — Финляндия.

Ставка: гол Гакпо за 1.80.

«Сборная Нидерландов в Лиге наций финишировала на второй строчке в элитном дивизионе и в первом раунде плей-офф попала на Испанию. На удивление голландцы выглядели достойно, но в серии пенальти уступили действующим чемпионам Европы. После этого началась квалификация к чемпионату мира — и старт вышел мощным: две победы с общим счётом 10:0. Затем последовала домашняя ничья 1:1 с поляками, а потом «оранжевые» снова выдали серию из двух уверенных побед и сейчас возглавляют свою группу.

Сборная Финляндии в Лиге наций играла в дивизионе B, хотя играла — это громко сказано: шесть поражений в шести матчах и закономерный вылет в дивизион ниже. В отборе на чемпионат мира дела идут лучше — шесть матчей, три победы, ничья и два поражения. Есть призрачные шансы зацепиться за вторую строчку, но для этого нужно побеждать в ближайшем матче. Сделать это в Амстердаме — задача почти невозможная, особенно с учётом того, что в группе ещё и Польша, также претендующая на путёвку в финальную стадию.

Дома Нидерланды обязаны побеждать уверенно. Команда Рональда Кумана выглядит собранной, мощной и уверенной в своих силах. Коди Гакпо в сборной чувствует себя великолепно — в прошлом матче он оформил дубль и вновь находится в отличной форме. Жду от него результативного действия и сейчас», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».