Дания — Греция: ставки и коэффициенты на отборочный матч ЧМ-2026

12 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Дания и Греция. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген (Дания). Начало — в 21:45 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Дании можно с коэффициентом 1.68. Шансы сборной Греции оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу датчан за 6.50.

Победа Дании в матче с Грецией будет означать, что она уже точно не спустится ниже второй строчки в группе. Подопечные Брайана Римера уже обыгрывали этого соперника со счётом 3:0 на выезде. Также они сыграли вничью с Шотландией (0:0) и в прошлой встрече разнесли оборону Беларуси (6:0).

Если сборная Греции уступит в этом матче, а Шотландия параллельно победит Беларусь, то лишится шансов претендовать даже на второе место в группе.

Дания — Греция. Важный шаг Хойлунда и Эриксена к ЧМ-2026
Дания — Греция. Важный шаг Хойлунда и Эриксена к ЧМ-2026
