Нидерланды — Финляндия: прогнозы и ставки на игру квалификации ЧМ-2026

«Йохан Круифф Арена», Амстердам, 12 октября. Сборная Нидерландов Рональда Кумана принимает Финляндию Якоба Фрийса в матче 8-го тура группы G на отборе ЧМ-2026.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.10, что составляет приблизительно 91% вероятности. Ничья идёт за 12.90, а победа сборной Финляндии оценивается в 32.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Нидерланды идут первыми, ранее они разгромили Мальту со счётом 4:0, укрепив отрыв от одного из преследователей и подойдя к очной встрече в хорошем тонусе. У гостей идёт погоня за плей-офф и тяжёлый выезд. Три очка нужны обеим сторонам.