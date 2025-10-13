Скидки
Украина — Азербайджан: определён фаворит матча в Польше

Украина — Азербайджан: определён фаворит матча в Польше
13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Украина и Азербайджан. Встреча состоится на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 1.25.

Шансы сборной Азербайджана оценили в 14.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу украинцев за 7.00.

