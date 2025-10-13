Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Украина — Азербайджан: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Украина — Азербайджан: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Азербайджан.

Ставка: Украина победит + тотал больше 2.5 гола за 1.72.

Материалы по теме
Северная Ирландия — Германия. Нагельсману нужны уроки Венсана Компани
Северная Ирландия — Германия. Нагельсману нужны уроки Венсана Компани

Сборная Азербайджана переживает непростые времена. Фернанду Сантуша отправили в отставку, обвинив в трусливой тактике. Теперь командой руководит местный специалист Айхан Аббасов. В первом его матче была обнадёживающая ничья как раз с Украиной, а вот дальше всё встало на свои места — правда, и соперник был азербайджанцам не по силам — 0:3 от сборной Франции. Очевидно, что задач на этот отборочный цикл глобально нет, нужно просто понять, в каком направлении двигаться.

К тому же вмешались проблемы с логистикой. Багаж сборной Азербайджана застрял где-то на пути в Польшу, поэтому подготовку команда начала позже запланированного.

Кажется, в этой игре всё очевидно. Украина сильнее, она полна решимости реабилитироваться за ничью в Баку, а отрыв от Исландии, если те проиграют Франции, может составить уже четыре очка. Шанс команды Аббасова только в том, чтобы закрыться и отбиваться, но он откровенно мал. Поставим здесь на победу Украины и тотал больше 2.5 гола за 1.72. Подопечные Реброва вошли во вкус, забив в предыдущем матче сразу пять мячей.

Материалы по теме
Уэльс — Бельгия. Злят македонцы, а расплачиваться — валлийцам
Уэльс — Бельгия. Злят македонцы, а расплачиваться — валлийцам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android