Украина — Азербайджан: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Азербайджан.

Ставка: Украина победит + тотал больше 2.5 гола за 1.72.

Сборная Азербайджана переживает непростые времена. Фернанду Сантуша отправили в отставку, обвинив в трусливой тактике. Теперь командой руководит местный специалист Айхан Аббасов. В первом его матче была обнадёживающая ничья как раз с Украиной, а вот дальше всё встало на свои места — правда, и соперник был азербайджанцам не по силам — 0:3 от сборной Франции. Очевидно, что задач на этот отборочный цикл глобально нет, нужно просто понять, в каком направлении двигаться.

К тому же вмешались проблемы с логистикой. Багаж сборной Азербайджана застрял где-то на пути в Польшу, поэтому подготовку команда начала позже запланированного.

Кажется, в этой игре всё очевидно. Украина сильнее, она полна решимости реабилитироваться за ничью в Баку, а отрыв от Исландии, если те проиграют Франции, может составить уже четыре очка. Шанс команды Аббасова только в том, чтобы закрыться и отбиваться, но он откровенно мал. Поставим здесь на победу Украины и тотал больше 2.5 гола за 1.72. Подопечные Реброва вошли во вкус, забив в предыдущем матче сразу пять мячей.