Стали известны шансы сборной Италии победить Израиль

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Италия и Израиль. Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в городе Удине (Италия). Начало — в 21:45 мск.

Команде Дженнаро Гаттузо нужна победа, чтобы гарантировать как минимум второе место в группе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.24 (81%).

Шансы сборной Израиля оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 7.20 (13%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

