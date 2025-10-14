Италия — Израиль: определён самый вероятный счёт

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Италия и Израиль. Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в городе Удине (Италия). Начало — в 21:45 мск.

Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.24 (81%).

Шансы сборной Израиля оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 7.20 (13%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу сборной Италии (7.00). Победа итальянцев 3:0 идёт за 7.50, на 1:0 в пользу хозяев поля выставлен коэффициент 8.00.