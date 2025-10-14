Италия — Израиль: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Италия — Израиль.

Ставка: Италия победит + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

Сборной Италии необходимо выигрывать у Израиля, чтобы гарантировать себе как минимум второе место в группе. После этого уже можно будет заняться решением вопроса с прямой путёвкой на мундиаль. Напомним, подопечные Дженнаро Гаттузо отстают от Норвегии на шесть очков, но имеют матч в запасе.

Сборная Израиля под руководством Ран Бен-Шимона обожает атакующий футбол и помнит, как забила четыре мяча в прошлой очной встрече с итальянцами. Даже опыт Доннаруммы не спас. Как уже упомянули, в случае поражения команда не сможет бороться даже за вторую строчку, поэтому выложит все свои силы.

В отборочных матчах на ЧМ-2026 израильская сборная выиграла у Эстонии (2:1 и 3:1) и Молдавии (4:0). Уступила, кроме итальянцев, Норвегии (2:4 и 0:5). Старается много забивать, но в защите проходной двор, и с этим ничего не поделать.

В защите у Ран Бен-Шимона совсем грустно по именам, а голкипер Даниэль Перец даже в «Гамбурге», куда был отдан в аренду из «Баварии», считается запасным. Рекомендуем поставить на победу сборной Италии через тотал больше 3.5 мяча. Нас ждёт результативная игра, но вряд ли в одну калитку, учитывая возникающие сложности и недопонимание в обороне хозяев.