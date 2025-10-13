Скидки
Уэльс — Бельгия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Уэльс — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.77.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
Не начался
Бельгия
«Довольно странный матч, потому что не поймёшь, как к нему подступиться. Во-первых, они в июне выдали между собой очень необъяснимый результат — 4:3, причём Бельгия вела 3:0, позволила сопернику отыграться. В последнем матче Бельгия, например, не смогла забить в ворота Северной Македонии, которая, кстати, сейчас и возглавляет группу и ждёт только одного от этого матча — ничейного исхода, потому что он выравняет шансы. Так-то и Бельгия, и Уэльс в случае победы Македонию опередят.

Я думаю, что здесь не надо отходить от традиции. Во-первых, в пяти последних матчах команд всегда проходит вариант «обе забьют». Во-вторых, Бельгия, на мой взгляд, сейчас не настолько сильна в обороне, а Уэльс уж тем более, чтобы гарантированно играть «на ноль».

Поэтому я здесь жду атакующий футбол. «Обе забьют» с коэффициентом 1.77. По-моему, очень хорошая ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

