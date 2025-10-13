Уэльс — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Уэльс — Бельгия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.20.

«Уэльс в Лиге наций без особых проблем и без единого поражения выиграл свой квартет в дивизионе B и следующий розыгрыш начнёт уже в элите. После этого валлийцы стартовали в отборе на чемпионат мира, где уверенно одержали две победы и сыграли вничью в Скопье. Затем состоялся яркий выездной матч против Бельгии — к 27-й минуте британцы уступали 0:3, но сумели собраться и сравнять счёт, однако решающий гол Кевина Де Брёйне всё же принёс победу бельгийцам. После этого Уэльс снова выиграл и по итогам пяти туров имеет 10 очков.

На одно очко больше у Бельгии. Команда провалила Лигу наций, а в отборе к чемпионату мира начала с неубедительных 1:1 в гостях у Северной Македонии. Зато потом бельгийцы набрали ход — три победы подряд, включая тот самый успех над Уэльсом и разгромы Казахстана и Лихтенштейна (по 6:0). Но вот несколько дней назад случилась осечка: дома против тех же македонцев бельгийцы нанесли 25 ударов, но не забили ни разу — 0:0.

Сейчас группу возглавляет Северная Македония, но у неё уже шесть сыгранных матчей, тогда как Уэльс и Бельгия провели по пять. Победитель очного противостояния выйдет на первое место, и концовка отбора обещает быть максимально интригующей. Обе команды любят играть в атаку, располагают мощными исполнителями впереди и нередко устраивают результативные перестрелки», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».