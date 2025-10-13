Скидки
Северная Ирландия — Германия: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации ЧМ-2026

Северная Ирландия — Германия: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Северная Ирландия — Германия.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 за 1.90.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отборочный матч чемпионата мира. Как мы все помним, немцы стартовали с поражения в своей группе, и сейчас там ситуация довольно простая, с одной стороны, а с другой —несколько запутанная, потому что три команды имеют по шесть очков. Так что Германия, конечно, в очном матче с соперником, непосредственно конкурирующим с ней, очки должна брать, должна выигрывать. Германия выигрывает у Северной Ирландии практически всегда. Последняя ничья была в 1996 году, а последнее поражение было вообще в 1983-м, когда Северная Ирландия всё-таки была немножко более конкурентной командой.

Я думаю, что немцы прекрасно понимают задачу, отдают себе отчёт в том, куда они едут и к кому. Да, там могут быть непростые погодные условия, да, там, возможно, будет яростно болеющий стадион и дико настроенная команда хозяев, но Германии пора уже оформляться с тем футболом, который она будет показывать на чемпионате мира.

Немцы могут выиграть матч даже и крупно. Кстати, они в двух последних матчах обязательно пропускали от Северной Ирландии, это тоже навевает на определённые мысли. Я думаю, что «победа Германии и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.9 сюда очень хорошо подходит», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Комментарии
