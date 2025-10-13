Северная Ирландия — Германия: прогноз Семёна Зигаева на матч отборочного турнира ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Северная Ирландия — Германия.

Ставка: гол Киммиха за 5.00.

«Сборная Северной Ирландии стартовала в отборе на чемпионат мира гостевым матчем против Люксембурга месяц назад. Игра получилась довольно близкой, но североирландцы имели и пенальти, и численное преимущество с середины второго тайма, поэтому их победа выглядела закономерной. А вот успех над Словакией несколько дней назад стал настоящим сюрпризом — ведь до этого словаки шли без потерь. Единственное поражение североирландцы потерпели от Германии и теперь имеют шесть очков после трёх туров.

У Германии также шесть баллов. После неудачи в Братиславе (поражение от Словакии) команда уверенно обыграла дома Северную Ирландию, а затем просто уничтожила Люксембург. В том матче статистика ударов составила 31:1 — показатель тотального доминирования. Реализация, правда, могла быть лучше, но четыре безответных мяча в ворота соперника — результат, который отражает разницу в классе.

В группе сейчас троевластие: Германия, Северная Ирландия и Словакия набрали по шесть очков, а Люксембург ожидаемо замыкает таблицу. С учётом того, что словаки в параллельной встрече, скорее всего, возьмут три очка, ни те ни другие не могут позволить себе осечку.

В последних матчах ярко выделяется Йозуа Киммих — в предыдущей игре он оформил дубль и уверенно исполнил пенальти. Учитывая, что он остаётся штатным исполнителем 11-метровых и активно подключается к атакам, ставка на его гол выглядит рискованно, но крайне заманчиво с учётом коэффициента», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».