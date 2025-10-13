«Северсталь» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 5 за 1.83.

Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Локомотив Ярославль

«Северсталь» проводит сезон на уровне команды, которая умеет бороться, но пока не готова конкурировать с топами КХЛ. При этом череповчане оставляют приятное впечатление своей работоспособностью и настроем — они не отсиживаются в обороне, стараются играть в активный хоккей и используют любые шансы на контратаках. В последнем матче подопечные Андрея Козырева всухую обыграли «Сочи» (3:0) — эта победа помогла вернуть уверенность после обидного поражения от ЦСКА (2:3). В целом «Северсталь» идёт по сезону волнами: способна навязать борьбу, но не всегда хватает стабильности. В матчах с соперниками своего уровня череповчане часто берут очки, однако против лидеров КХЛ ресурса пока маловато.

«Локомотив», несмотря на лидерство в таблице, переживает непростую фазу. Последние игры ясно показали, что даже при высоком уровне состава поддерживать чемпионский темп не всегда удаётся. Поражение от «Трактора» (1:3) стало тревожным сигналом: команда выглядела пассивной, допускала ошибки в обороне и даже сменила голкипера — вместо Исаева вышел Мельничук, что для ярославцев редкость. Добавим сюда усталость и потери, включая травму Андрея Сергеева, — и получаем объяснение спада. Несмотря на это, у железнодорожников по-прежнему глубокий и сбалансированный состав, но внутренняя уверенность сейчас слегка пошатнулась.

Думаю, нас ждёт достаточно открытая встреча. «Северсталь» дома играет с азартом, «Локомотив» даже при проблемах создаёт массу моментов, а обе команды умеют реализовывать большинство. Ярославцы будут действовать первым номером, но хозяева наверняка найдут свои шансы в ответных атаках», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».