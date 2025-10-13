Исландия — Франция: прогноз Дмитрия Градиленко на отборочную игру ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Исландия — Франция.

Ставка: Исландия не забьёт за 1.85.

«Отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2026 в группе D. В Рейкьявике сборная Исландии принимает двукратных чемпионов мира и Европы, сборную Франции, которая, естественно, лидирует в группе после трёх туров с девятью очками. По очереди были обыграны Украина, Исландия и Азербайджан. Для информации — Украина и Азербайджан всухую.

А вот сборная Исландии на «Парк-де-Пренс» умудрилась забить первой на 21-й минуте и до 45-й на табло горели цифры 0:1! Понятно, что по итогу Франция победила, забив два мяча. Тчуамени получил прямую красную карточку. Но это не помешало французам выиграть.

В Рейкьявике чудес от хозяев ждать не стоит. Могут, конечно же, «упереться», как это было с Португалией в июне 2023 года, где единственный гол забил великий Роналду на 89-й минуте. Но, скорее всего, это будет разгром. Первый вариант для прогноза — гол Мбаппе. В последних десяти официальных матчах он забивал минимум один. Другой вариант — победа сборной Франции с форой (-2).

Мой же выбор — Исландия не забьёт. Исландцы свой гол уже забили в Париже. А французы за шесть официальных матчей четырежды оставили свои ворота в неприкосновенности. Майк Меньян, скорее всего, займёт свой пост стража ворот. Он в великолепной форме: в шести матчах пять отыграл «на ноль». Но, как и всегда, выбирать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».