Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Исландия — Франция: прогноз Дмитрия Градиленко на отборочную игру ЧМ-2026

Исландия — Франция: прогноз Дмитрия Градиленко на отборочную игру ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Исландия — Франция.

Ставка: Исландия не забьёт за 1.85.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2026 в группе D. В Рейкьявике сборная Исландии принимает двукратных чемпионов мира и Европы, сборную Франции, которая, естественно, лидирует в группе после трёх туров с девятью очками. По очереди были обыграны Украина, Исландия и Азербайджан. Для информации — Украина и Азербайджан всухую.

А вот сборная Исландии на «Парк-де-Пренс» умудрилась забить первой на 21-й минуте и до 45-й на табло горели цифры 0:1! Понятно, что по итогу Франция победила, забив два мяча. Тчуамени получил прямую красную карточку. Но это не помешало французам выиграть.

В Рейкьявике чудес от хозяев ждать не стоит. Могут, конечно же, «упереться», как это было с Португалией в июне 2023 года, где единственный гол забил великий Роналду на 89-й минуте. Но, скорее всего, это будет разгром. Первый вариант для прогноза — гол Мбаппе. В последних десяти официальных матчах он забивал минимум один. Другой вариант — победа сборной Франции с форой (-2).

Мой же выбор — Исландия не забьёт. Исландцы свой гол уже забили в Париже. А французы за шесть официальных матчей четырежды оставили свои ворота в неприкосновенности. Майк Меньян, скорее всего, займёт свой пост стража ворот. Он в великолепной форме: в шести матчах пять отыграл «на ноль». Но, как и всегда, выбирать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Франция без Мбаппе и камбэк Украины: что происходит в группе D в отборе на ЧМ-2026?
Франция без Мбаппе и камбэк Украины: что происходит в группе D в отборе на ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android