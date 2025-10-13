Уэльс — Бельгия: прогноз Алексея Гасилина на матч квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Уэльс — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 1.75.

«Матч ключевой для борьбы за прямой выход. Уэльс недавно получил 0:3 от Англии, и было видно, что против сильного соперника сборная смотрится слабо. Класса и глубины состава Бельгии должно хватить для победы в этой игре.

В июне команды уже выдали триллер в Брюсселе — 4:3 в пользу «красных дьяволов», решающий гол в самой концовке забил Кевин Де Брёйне. Может быть, моментами британцы смогут оказать достойное сопротивление, но разница в индивидуальном уровне всё ещё ощутима», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».