СКА — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Автомобилист».

«Кто бы мог подумать перед стартом сезона, что СКА и «Автомобилист» подойдут к матчу 13 октября между собой в совсем уж разной форме и в абсолютно противоположных эмоциональных кондициях. «Автомобилист» побеждает шесть раз подряд, в том числе и СКА. Петербуржцы пять раз подряд проигрывают и уже находятся вне зоны плей-офф на Западе. Дамоклов меч уже завис над Игорем Ларионовым, тогда как Николай Заварухин радует болельщиков победами и хорошим местом в турнирной таблице на Востоке.

Чего скрывать: если СКА проиграет, то легендарному Профессору будет тяжело приходить на ковёр к начальству. Всё-таки шесть подряд поражений будут означать неготовность тренерского штаба к сложившейся ситуации. У Заварухина таких проблем, очевидно, нет. «Автомобилист» гораздо спокойнее подходит к этой встрече, нежели хозяева «Ледового».

В данном матче серии коллективов либо продлятся, либо прервутся. Третьего не дано. Несмотря на ту историю, которая происходит со СКА в данный момент, прогнозирую победу именно петербуржцев. Где-то на морально-волевых, на том, что хозяева будут щипцами вытаскивать из себя во время встречи, дабы создать конкуренцию «Автомобилисту» и в конечном итоге обыграть его. Это будет непросто. И, скорее всего, произойдёт за пределами основного времени. Лидеры часто оступаются с голодными до побед командами», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».