«Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Тампа-Бэй». Встреча начнётся в 20:00 мск 13 октября.

Ставка: тотал «Бостона» больше 2.5 за 1.87.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
«Брюинз» отлично стартовали при новом главном тренере Марко Штурме. «Бостон» одержал три победы в трёх матчах и в каждой встрече забрасывал минимум три шайбы.

«Тампа-Бэй» на старте испытывает серьёзные проблемы. Мало того, что «Лайтнинг» проиграли оба раза в двух встречах, так в каждой из них они пропустили по пять шайб.

Моя ставка: индивидуальный тотал «Бостона» больше 2.5 с коэффициентом 1.87», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

