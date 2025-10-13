«Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Поделиться
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Тампа-Бэй». Встреча начнётся в 20:00 мск 13 октября.
Ставка: тотал «Бостона» больше 2.5 за 1.87.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Брюинз» отлично стартовали при новом главном тренере Марко Штурме. «Бостон» одержал три победы в трёх матчах и в каждой встрече забрасывал минимум три шайбы.
«Тампа-Бэй» на старте испытывает серьёзные проблемы. Мало того, что «Лайтнинг» проиграли оба раза в двух встречах, так в каждой из них они пропустили по пять шайб.
Моя ставка: индивидуальный тотал «Бостона» больше 2.5 с коэффициентом 1.87», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
Комментарии
- 13 октября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:13
-
18:00
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
16:00
-
15:12
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:46
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
06:45
- 12 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:39
-
17:00
-
16:06
-
16:00
-
15:17
-
15:00
-
14:12
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:34
-
11:00
-
10:00