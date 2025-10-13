Скидки
Исландия — Франция: ставки и коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

Исландия — Франция: ставки и коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026
13 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Исландия и Франция. Встреча состоится на стадионе «Лаугардалсвёллур» в городе Рейкьявик (Исландия). Начало — в 21:45 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.20. Шансы сборной Исландии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французов за 7.00.

