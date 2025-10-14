Названы шансы сборной Англии выйти на ЧМ-2026 сегодня

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Латвия и Англия. Встреча состоится на стадионе «Даугава» в Риге. Начало — в 21:45 мск.

Победа гарантирует англичанам участие в финальной стадии за два матча до конца отбора.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.09 (90%).

Шансы сборной Латвии оценили в 39.0 (2%). Ничья идёт с коэффициентом 12.0 (8%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.15.