Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Латвия — Англия: букмекеры спрогнозировали точный счёт

Латвия — Англия: букмекеры спрогнозировали точный счёт
Комментарии

14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Латвия и Англия. Встреча состоится на стадионе «Даугава» в Риге. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
Латвия — Англия. Пора отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026
Латвия — Англия. Пора отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.09 (90%).

Шансы сборной Латвии оценили в 39.0 (2%). Ничья идёт с коэффициентом 12.0 (8%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.15.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу гостей за 5.50. Победа Англии 4:0 доступна за 6.50, на 2:0 в пользу «львов» выставлен коэффициент 7.20.

Материалы по теме
Италия — Израиль. Гаттузо прибережёт пощёчины на матч с Норвегией
Италия — Израиль. Гаттузо прибережёт пощёчины на матч с Норвегией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android