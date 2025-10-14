Латвия — Англия: прогноз на матч в Риге

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Латвия — Англия.

Ставка: Англия победит с форой (-3.5) за 2.50.

Всего одна победа в матче с аутсайдером – и сборная Англии сможет отпраздновать досрочный выход на ЧМ-2026. Она набрала максимальное количество очков в пяти матчах, выиграв у Албании (2:0), Латвии (3:0), Андорры (2:0 и 1:0) и Сербии (5:0). В минувшем товарищеском матче с Уэльсом удалось добыть победу со счётом 3:0.

Латвия может быть опасна лишь тем, что уже смирилась с отсутствием шансов попасть на ЧМ-2026. Теперь она может играть для души и без давления из-за результата. Обычно в такой ситуации команды выдают неплохие матчи. В отборочных встречах она выиграла только у Андорры (1:0). Также были ничьи с ней же (2:2) и с Албанией (1:1).

Самым болезненным было поражение в матче с англичанами (0:3), а сербам и албанцам команда уступила с одинаковым счётом 0:1. Костяк же состоит в основном из футболистов из местной лиги.

Полагаться латвийцы могут только на характер и компактную оборону, которую пытается выстраивать итальянский тренер. Вот только в предыдущей встрече с Андоррой (2:2) это не спасло. Если такой соперник сумел забить дважды, англичане могут рассчитывать минимум на четыре гола. Да и Пикфорд не подведёт. С обороной полный порядок. Прогнозируем победу гостей с преимуществом минимум в четыре мяча.