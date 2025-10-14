Скидки
Букмекеры оценили шансы сборной России в игре с Боливией

Букмекеры оценили шансы сборной России в игре с Боливией
Россия подходит к очередной товарищеской встрече на хорошем ходу. На днях обыгран Иран со счётом 2:1.

Товарищеский матч со сборной Боливии пройдёт 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно составляет 77% вероятности.

Ничья идёт за 5.80, а победа сборной Боливии оценивается в 10.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.90.

