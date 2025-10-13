Гол из лазарета, нагоняй от тренера, затяжной вечер — удивительные рекорды НХЛ

Вот и дождались поклонники Национальной хоккейной лиги старта регулярки, ведь это всегда скорости, драйв, эмоции и, конечно, рекорды. Прошлый сезон прошёл под знаком погони Александра Овечкина – чем ознаменуется новая кампания? История НХЛ полна удивительных достижений, возможно, какое-то из них вскоре падёт на наших глазах.

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

Ови и Гретцки

Еще недавно два главных рекорда НХЛ – по количеству очков (2857) и голов (894) – принадлежали Уэйну Гретцки и считались «вечными». Однако Александр Овечкин в прошлом сезоне превзошёл результат великого канадца по заброшенным шайбам и продолжает его улучшать – на данный момент показатель на отметке 897.

Самый быстрый хет-трик

Ови и Гретцки суммарно забросили под две тысячи шайб, но этот рекорд скорострельности принадлежит не им – в далеком 1952 году Билл Мосиенко сделал самый быстрый хет-трик, уложившись в 21 секунду! «Чикаго» уступал «Рейнджерс» со счётом 2:6 по ходу третьего периода, однако три шайбы форварда дали мощный толчок «ястребам», и те сумели вырвать победу 7:6.

Самая длинная смена

На заре своей карьеры в НХЛ Алексей Ковалёв постоянно переигрывал смены, что раздражало тренера Майка Кинэна. Однажды наставник решил проучить игрока и дал команду не пускать его на лавку. В итоге россиянин провел на льду 5:04 чистого времени, за которое заработал два удаления, поиграл в большинстве и меньшинстве и даже забил гол.

Два рекорда в один вечер

В марте 1936 года «Детройт» и «Монреаль Марунз» сыграли самый продолжительный матч в истории НХЛ – шесть овертаймов и суммарные 176 минут 30 секунд. Вратарь «Ред Уингз» Норм Смит совершил 92 сейва! Этого оказалось недостаточно для победы, однако с запасом хватило, чтобы попасть в книгу рекордов лиги – никто не отражал столько бросков за один вечер.

Самый «сухой»

Рекорд по количеству матчей «на ноль» в регулярных чемпионатах принадлежит Мартину Бродеру – 125. Он же чаще других голкиперов праздновал успех – 691 победа. Оба достижения показывают его стабильность на протяжении карьеры и делают одним из величайших вратарей в истории НХЛ.

Гол из лазарета

В марте 2014-го у Рича Певерли случился сердечный приступ во время матча. Игру остановили, а позднее решили переиграть все 60 минут, но начать со счёта 1:0, который горел на табло в момент инцидента. Натан Хортон, забивший тот гол, к моменту повторной встречи травмировался и на лёд не вышел, однако в протоколе присутствует – его фамилия стоит напротив шайбы, записанной на 0:00 первого периода.

Года и миллионы

Два рекордных контракта в истории лиги принадлежат россиянам: самый длинный у Александра Овечкина – подписал в 2008 году с «Вашингтоном» на 13 лет, а самый дорогой – у Кирилла Капризова – $ 136 млн с «Миннесотой».

Ледяной вызов

Старт сезона НХЛ – отличная возможность насладиться великолепным хоккеем и пережить незабываемые эмоции. Полное погружение в ледовые баталии позволит почувствовать акция «Ледяной вызов» от БК «Леон»: зарабатывайте очки за успешные пари и входите в сотню лучших прогнозистов, чтобы разделить 300 000 рублей фрибетами!

Реклама. 18+. Рекламодатель ООО «ЛЕОН» ИНН 7707760834

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.