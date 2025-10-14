Скидки
Россия — Боливия: прогноз на матч в Москве

Россия — Боливия: прогноз на матч в Москве
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на товарищескую встречу Россия — Боливия.

Ставка: Россия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.34.

Ожидаем сценарий, при котором Россия будет контролировать мяч, а Боливия — терпеть и искать своего шанса в контратаке. Подопечные Валерия Карпина кажутся выше в индивидуальном классе, быстрее переходят из обороны в атаку и легче создают моменты через фланги. Если забить первым, матч станет удобным. Боливийцам же вдали от дома и при октябрьской погоде в Москве будет сложно.

Прогнозируем, что сборная России обыграет сборную Боливии. Базовый сценарий — победа со счётом 2:0. Гол придёт в позиционной атаке, возможно, до перерыва, а точку российские футболисты поставят во второй половине встречи после замен. Однако не стоит ждать лёгкой прогулки. Боливийцы на прошлых сборах одолели Бразилию (1:0). Пусть и дома. Даже в смешанном составе они не будут держать плотную структуру.

