Португалия — Венгрия: определён фаворит матча в Лиссабоне

Португалия — Венгрия: определён фаворит матча в Лиссабоне
14 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Португалия и Венгрия. Встреча состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.25.

Шансы сборной Венгрии оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

