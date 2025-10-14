Португалия — Венгрия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Португалия — Венгрия.

Ставка: Португалия победит + обе забьют за 2.75.

Сборная Португалии может устранить своего главного конкурента в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2026 — Венгрию. В последнем очном матче получилось победить со счётом 3:2. Неубедительно! Пришлось отыгрываться с 0:1, хорошо, что удалось перестрелять соперника. Недооценка недопустима. Также подопечные Роберто Мартинеса выиграли у Армении (5:0) и в прошлом матче у Ирландии (1:0).

Сборная Венгрии расположилась на второй строчке и отстаёт от португальцев на пять очков. В спину дышит Армения, у которой на одно очко меньше. Её венгры обыграли в последней встрече со счётом 2:0. До этого были ничья с Ирландией (2:2) и то самое поражение от португальцев. В каждой из трёх игр получалось забивать ровно по два мяча.

Марко Росси очень грамотно подходит к выбору состава. В минувшей встрече у него сыграл 19-летний Алекс Тот, в центре нападения — Даниэль Лукач, для которого это была вторая игра за сборную – в 29 лет. Ну и, конечно же, к матчу с Португалией готовы звёзды Венгрии — Доминик Собослаи, Милош Керкез и Вилли Орбан.

А вот лучший бомбардир сборной в отборе на ЧМ-2026 Барнабаш Варга (три гола) отбывал дисквалификацию, как и Роланд Шаллаи. Однако оба будут готовы к предстоящей игре. Предлагаем взять победу Португалии через обмен голами. Скорее всего, подопечные Марко Росси всё-таки найдут способ забить, хотя это не спасёт их от поражения.