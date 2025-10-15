«Енисей» — «Уфа»: определён фаворит матча Кубка России

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Енисей» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Начало — в 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Красноярска. Поставить на победу «Енисея» можно с коэффициентом 2.45.

Шансы «Уфы» оценили в 2.95. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.