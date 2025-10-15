«Енисей» — «Уфа»: прогноз на матч в Красноярске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Енисей» — «Уфа».

Ставка: «Енисей» победит за 2.45.

У команды из Красноярска был очень сложный отрезок в календаре, однако результаты не такие уж плохие. В четырёх последних матчах Первой лиги она уступила только «Торпедо» (0:1), вничью сыграла с «Факелом» (1:1) и «Челябинском» (0:0), а в предыдущей встрече победила «Волгу» (4:2). Между тем в матче Кубка России «Енисей» убрал с пути «Амкал» (2:1) из Медиалиги.

У «Уфы» дела ничуть не лучше, и она находится на одну строчку ниже клуба из Красноярска. Любит ничейные результаты. Таковых у неё в 14 матчах Первой лиги ровно половина. Если дома ещё как-то получается набирать очки, то на выезде у команды Омари Тетрадзе один из худших показателей — ни одной победы в семи встречах.

«Уфа» ограничивается скромными ресурсами из-за плохого финансирования. Но борется ради болельщиков, и они её поддерживают во всём. Фактически клуб вылетел из Кубка России, проиграв любительскому «Фанкому» — 1:1 (3:5 пен.). Однако результат был оспорен из-за участия в матче дисквалифицированного Артёма Федчука. И вот Тетрадзе продолжает борьбу.

Прогнозируем победу «Енисея», игра которого импонирует больше. Неудачи не выглядят такими уж болезненными, просто болельщики, видимо, забыли, какой состав у команды. Тихонов делает всё возможное и может продвинуться дальше в Кубке России. Больное место «Уфы» — гостевые встречи. Но это лишь одна из проблем.