«Родина» — «Челябинск»: стал известен фаворит матча Кубка России

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Родина» и «Челябинск». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.30.

Шансы «Челябинска» оценили в 3.20. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.00).