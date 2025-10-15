Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Родина» — «Челябинск»: прогноз на игру Кубка России

«Родина» — «Челябинск»: прогноз на игру Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Кубка России «Родина» — «Челябинск».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15.

«Челябинск» можно считать одним из главных открытий Первой лиги в этом сезоне. И кто знает, быть может, эта тёмная лошадка удивит всех в Кубке. В 1/32 финала команда выиграла у «Иркутска» (3:2). Что касается лиги, то она не знает поражений на протяжении восьми матчей, одержав в них три победы.

Подопечные Романа Пилипчука создают огромное количество моментов, находятся в числе лучших по реализации. Очень хорошо в «Челябинске» сочетается опыт и молодость. 22-летний воспитанник чертановской школы Гаррик Левин является одним из лидеров в атаке. Ветеран Александр Жиров делится опытом, руководит защитой и участвует в развитии атак.

Очень сбалансированная команда из Челябинска, а «Родина» просто прёт напролом навстречу мечте. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мяча. У москвичей будет дополнительная мотивация отомстить за разгромное поражение в очном матче Первой лиги. Голов не избежать.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android