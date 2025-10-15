«Родина» — «Челябинск»: прогноз на игру Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Кубка России «Родина» — «Челябинск».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15.

«Челябинск» можно считать одним из главных открытий Первой лиги в этом сезоне. И кто знает, быть может, эта тёмная лошадка удивит всех в Кубке. В 1/32 финала команда выиграла у «Иркутска» (3:2). Что касается лиги, то она не знает поражений на протяжении восьми матчей, одержав в них три победы.

Подопечные Романа Пилипчука создают огромное количество моментов, находятся в числе лучших по реализации. Очень хорошо в «Челябинске» сочетается опыт и молодость. 22-летний воспитанник чертановской школы Гаррик Левин является одним из лидеров в атаке. Ветеран Александр Жиров делится опытом, руководит защитой и участвует в развитии атак.

Очень сбалансированная команда из Челябинска, а «Родина» просто прёт напролом навстречу мечте. Рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 мяча. У москвичей будет дополнительная мотивация отомстить за разгромное поражение в очном матче Первой лиги. Голов не избежать.