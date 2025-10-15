Скидки
«Арсенал» — «Сокол»: назван фаворит матча Кубка России

«Арсенал» — «Сокол»: назван фаворит матча Кубка России
Комментарии

15 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Арсенал» и «Сокол». Встреча состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Тулы. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.78.

Шансы «Сокола» оценили в 4.70. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Тулы за 5.50.

