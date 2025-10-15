«Арсенал» — «Сокол»: прогноз на матч в Туле

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Кубка России «Арсенал» — «Сокол».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.80.

«Арсенал» в 1/32 финала Кубка России выбил «Волну» (3:0). И это лучшее, что происходило с ним за месяц. В Первой лиге не получается выиграть на протяжении шести встреч, и место в середине таблицы говорит само за себя. А хотелось большего. В начале октября клуб сыграл вничью с «Соколом» (1:1), а затем с «Торпедо» (2:2).

«Сокол» занимает предпоследнее место в таблице Первой лиги, но у него есть характер. Это он выбил из Кубка России «БроукБойз» (2:0) с Фёдором Смоловым. Младен Кашчелан как-будто обнаружил тайную формулу, с помощью которой изменил футбол клуба из Саратова. Например, до встречи с командой из Медиалиги его подопечные выиграли у «Торпедо» (1:0). Две ничьих с «Арсеналом» (1:1) и «Уфой» (2:2) также говорят об изменениях в лучшую сторону.

Вот только в гостевых матчах выступает «Сокол» очень слабо. В Первой лиге у него серия из пяти поражений в выездных встречах. А если главный тренер прибегнет к ротации, вряд ли получится сыскать счастья в Туле. Состав у саратовцев в два раза дешевле, чем у «Арсенала».

Рекомендуем поставить на победу туляков. На домашнем стадионе они часто показывают качественный футбол, пусть и редко добиваются побед. «Сокол» совсем недавно дал им равный бой, но то было в Саратове. На выезде он играет гораздо слабее. Ему бы думать о том, как выбраться из зоны вылета, а не бесцельно тратить силы и нервы на Кубок России.